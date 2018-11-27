侵吞舊愛吳春台股權 名媛李珍妮判刑1年1月

2018-11-27 10:32

〔記者楊國文／台北報導〕國喬石化董事長吳春台，控告名媛李珍妮9年前涉偽造文書，擅自將他名下的服飾公司價值1000萬元的股權移轉到李珍妮名下，李珍妮則主張這些股權是當初談好的分手費；高等法院今依偽造文書罪判李珍妮1年1月徒刑，可易科罰金39萬元，犯罪所得100萬股股權須沒收，可上訴。

李珍妮上午未到庭聆判，無法得知她對判決看法。

吳春台指控，多年前他出資1000萬元，與李珍妮合資開設服飾公司，由李珍妮掛名執行長，2人98年6月分手，同年12月他和米凱莉結婚，婚禮前夕李珍妮卻要求他簽股權轉讓同意書，傳簡訊、送紙條威脅他，若他不同意，她就會出現在婚禮上，但他未報案。

直到最近3年，李珍妮與吳春台打認女官司，米凱莉也與李珍妮打妨害名譽官司，吳春台為了自保而請律師去調查往年和李珍妮的金錢往來，赫然發現他的服飾店1000萬元股權，已被李珍妮私自移轉到李女名下長達5年之久，且公司改選董監事會、改名、改章程、變更營業項目，他都完全不知情，懷疑她私刻他印章辦理移轉，控告李珍妮偽造文書、恐嚇；北檢起訴李偽造文書罪，不起訴恐嚇罪。

台北地院審理期間，傳遍公司相關人等到庭作證，吳春台作證完畢時還遭李珍妮突襲扯髮，李珍妮將吳的頭髮送驗和她女兒進行比對，去年4月，依4次偽造文書罪併判李珍妮1年2月徒刑，可易科罰金42萬元。

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