21歲國道警腦死器捐 父堅強：讓冠鈞將祝福分享出去

王黃冠鈞爸媽強忍悲傷，簽下器官捐贈同意書。（國道警察提供）

2018-11-27 08:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道一隊楊梅分隊3名員警，本月23日凌晨1點多，在國道1號南下湖口路段處理故障車輛，其中一名員警下車擺放三角錐時，後方車輛卻高速追撞警車，造成警車車尾全毀，車內2名警員受到波及，其中一名21歲實習的王黃冠鈞因卡在車內，消防人員動用破壞器才將他救出，轉送林口長庚醫院搶救4天後昨晚判定腦死，家人悲痛萬分，決定讓王黃器捐延續大愛，目前醫院已啟動器捐程序，預計下午進行。

王黃冠鈞是高雄人，警專35期畢業，上月20日才分發楊梅分隊實習，同仁說，他個性樂觀開朗、笑容燦爛，豈料到職才剛滿1個月竟發生意外。

轉冠鈞爸爸的訊息：

平安

因今早醫生病情分析，說明冠鈞腦部受損嚴重，腦已開始衰退，器官接收不到指令，快則2天慢則5天，因著大家的祝福，冠鈞也將這個祝福分享出去。所以我和媽媽做了一個決定，就是將冠鈞的愛（生命）延續出去，讓需要的人因著冠鈞的愛活下去。

愛，如同一粒麥子，落到地裡死了，卻結出許多的子粒。麥子，不落到地裡，它仍就是一粒麥子，讓愛走動，讓愛傳遞，如同主耶穌的愛傳遞給冠鈞，冠鈞也將愛傳遞出去給需要的人，謝謝大家的祝福。

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