男違規駕車見警鑽死巷 警拔槍逮人起獲槍毒

2018-11-27 08:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，王男深夜駕車違規紅燈左轉，見警盤查鑽死巷無路逃，警方拔槍喝令下車，起獲1把改造手槍及安非他命毒品送辦。

警方昨凌晨3時許，巡邏員警賴和慶、陳秉政2人，行經鳳松路與博愛路口時，發現1部白色自小客車車速異常，且違規紅燈左轉，警方見狀後立即跟隨在後，並示意王姓駕駛停車受檢。

不料王男仍駕車加速逃逸，警方立即呼叫警力支援，王男因路況不熟，開車進到博愛路死巷，員警立即拔槍，喝令王男下車盤查，過程中不敢大意，要求他趴在車上受檢。

副所長馬誌鍵等支援警力到場，於王男隨身包包內，起獲改造手槍1把、彈匣1只、子彈3顆、毒品吸食器1組、MDMA重0.56公克、安非他命重0.51與0.66公克。

警方調查，嫌疑人王男（37歲，有槍砲彈刀、毒品、竊盜前科），他到案坦承持有槍毒，但否認販毒，槍枝作為防身用，警訊後將他依槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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