慟！國道21歲警遭撞腦死 器捐讓需要的人活下去

23日凌晨1點多，國道1號南下86.7公里處新竹縣湖口路段發生重大車禍事件，造成2名員警受傷，其中21歲的王黃冠鈞昏迷指數3，經連日治療，昨晚醫院判定王黃冠鈞腦死，家屬決定為他器捐。 （資料照）

2018-11-27 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕23日凌晨1點多，國道1號南下86.7公里處新竹縣湖口路段發生重大車禍，造成2名員警受傷，其中21歲的王黃冠鈞昏迷指數3，家人同事及眾多網友都幫他集氣。經連日治療，王黃冠鈞狀況未好轉，昨晚醫院判定腦死，家屬悲痛之餘，今天決定為王黃冠鈞器捐，讓大愛延續。

上週五凌晨，國道1號南下86.7公里新竹湖口路段，一輛黑色自小客車疑似撞擊掉落物爆胎，停在內側車道上，國道大隊派遣楊梅分隊前往處理，當抵達事故車輛後方，駕駛葉姓警員和副駕駛座林姓小隊長分別下車，欲擺設安全錐，王黃冠鈞因為是實習警力，留在右後座沒有下車。沒想到，車子剛停約11秒左右，後方自小客車疾駛過來，撞擊巡邏車及前方事故車輛。

21歲王黃冠鈞被撞到重傷，當天緊急手術後，從竹北東元醫院轉林口長庚醫院繼續搶救，昏迷指數只剩下3。

國道警方表示，王黃冠鈞為警專35期畢業實務訓練生，高雄人，平日愛好運動，屬於陽光型男孩，10月20日才分發報到，發生事故後，父母從高雄緊急北上陪同搶救。

王黃冠鈞去年在警專受訓期間，曾響應一項連做22天、每天22下伏地挺身的活動，這項活動源於美國退役軍人因為不適應退伍後的生活，1天當中竟有22人自殺，希望藉此活動喚起各界關心這個問題。王黃冠鈞還特別提醒親友多多運動，也多關懷弱勢兒童。

王黃冠鈞近日並未好轉，昨晚醫生判定腦死，家屬決定為他器捐，將冠鈞的愛延續，讓需要的人能夠活下去。

轉冠鈞爸爸的訊息：

平安

因今早醫生病情分析，說明冠鈞腦部受損嚴重，腦已開始衰退，器官接收不到指令，快則2天慢則5天，因著大家的祝福，冠鈞也將這個祝福分享出去。所以我和媽媽做了一個決定，就是將冠鈞的愛（生命）延續出去，讓需要的人因著冠鈞的愛活下去。

愛，如同一粒麥子，落到地裡死了，卻結出許多的子粒。麥子，不落到地裡，它仍就是一粒麥子，讓愛走動，讓愛傳遞，如同主耶穌的愛傳遞給冠鈞，冠鈞也將愛傳遞出去給需要的人，謝謝大家的祝福。

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