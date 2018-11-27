賊偷竊失風竟闖鄰房與屋主推擠 警民圍捕逮人送辦

2018-11-27 08:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名涂姓竊賊趁1戶民宅整修，侵入竊取電線失風，見警跳至隔壁鄰宅遮雨棚，打破鄰房窗戶意圖侵入，與屋主發生推擠，警民圍捕今逮人送辦。

鳳山警方昨天深夜11時許接獲民眾報案，指稱中泰街上1處民宅有小偷入侵，警方立即派員到場搜尋，從該戶後方樓梯逐層搜索至3樓時，發現竊賊躲在後方住戶3樓遮雨棚上方。

警方當場喝斥竊盜盡速就範，但竊賊不聽勸阻，突往下跳至隔壁臨宅後方遮雨棚上方，並打破2樓窗戶欲進入屋內，與屋主在窗口發生推擠，雙方皆遭碎玻璃割劃傷，待支援警力到達時，警方入內將竊賊壓制上銬逮捕。

警方表示，竊賊利用民宅正在施工整修，找尋附近可下手的住宅，利用住宅後方未裝設門窗之便，由後方防火巷進入住宅，竊取電線失風，遭民眾發現逃跑，警民圍捕逮獲竊賊。

警方調查，嫌疑人涂男（41歲，有毒品及竊盜前科），警方於他的隨身斜背包，查獲3小包安非他命重2.4公克，警訊後今將他依竊盜罪、侵入住宅罪、毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲民眾如有住屋修繕工程，需警方加強巡邏時，可撥打派出所電話或110報案專線，避免宵小有機可趁。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/