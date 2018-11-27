韓國瑜揭首長3條件 暢談10企業要投資高雄

2018-11-27 00:14

〔中央社〕國民黨韓國瑜當選高雄市長，2天來忙著布局小內閣人事，今晚透過直播說明團隊成員要專業、操守及熱情3條件，也揭露有10家業者直接或間接聯繫表達要到高雄投資，讓他很振奮。

當選市長後，韓國瑜尚未謝票就忙於人事布局，今天傳出他身體不適，他晚上10時15分透過臉書直播向網友說明是支氣管發炎並看了醫生，表示要先把身體養好，才能面對未來的市政工作。

外界很關心市府人事布局，韓國瑜說，專業、操守和熱情是他首長人選的要件。他還談到上任市長的第一天就會到果菜市場去過夜；他說，這樣的作法是在告訴自己不能忘本，他來自於北農，懂得「呷水果拜樹頭」的道理，要展現和基層在一起的決心。

他說，未來也會要求團隊每個月選一個晚上到各行業或孤兒院、中低收入戶家裡和民眾一起過夜，才能傾聽並貼近民意，了解人民的渴望和期待。

談到高雄拚經濟，韓國瑜說，今天至少有10家業者直接或間接聯絡他並表達要到高雄投資，那是代表投資者看到高雄發展的潛力，企業表態投資讓他很振奮。韓國瑜說他不是臭彈（吹牛），市府有心拚經濟，也一定可以讓高雄的經濟「站」起來。

他說，有消息指出，一個來自北京的旅遊團規劃要來觀光，還指定其中兩天到高雄，他很期待高雄的觀光業情況變好。

今天接到蔡英文總統致電祝賀他當選，韓國瑜說他「嚇了一跳」。他說，與總統對話談到只要是對高雄市有幫助的，中央、地方合作配合，他沒有理由拒絕，也一定遵守這個原則，他強調台灣不能再有政黨惡鬥。

宅神朱學恒於高雄市長選舉前在臉書發文與網友對賭，賭國民黨候選人韓國瑜勝選就發雞排，預計在星期六會到高雄發送雞排，韓國瑜表示感謝。

另外有資深韓粉於韓國瑜競選期間一路追隨，日前那位「國旗哥」倒地送醫不治，韓國瑜表示哀悼並允諾前往弔唁。

韓國瑜直播時間近30分鐘，觀看人次逾10萬。（編輯：林治平）

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