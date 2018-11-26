又撞了？ 鹿港車禍熱點在「謝厝巷」

鹿港謝厝巷一再發生擦撞意外，機車騎士遭撞彈飛。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-26 22:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又撞了？彰化縣鹿港鎮謝厝巷，今年以來光是受傷車禍已發生9件，幾乎都是汽車與機車發生擦撞，機車騎士往往就彈飛摔入田裡，還好田底是鬆軟土壤，與道路高度落差不大；有民眾提議「這要祭一祭」，立即遭反駁說「速度不放慢，再祭幾次都沒用」！

鹿港交通分隊長張力仁表示，謝厝巷今年已發生9起受傷車禍，最近2個星期就發生3件，都在同一個地點，都是機車騎士與汽車的擦撞，這個路口有安裝反光鏡、閃紅燈、閃黃燈，馬路也有寫著大大「慢」字的警示標語，呼籲民眾經過路口，速度放慢，確保安全再通行。

不過，當地民眾認為，謝厝巷這段發生車禍熱點的路口不大，不少外地人因為不熟地形，在路口沒有減速通行，才會意外一再發生，有的機車騎士被撞後彈飛到田地，所幸土壤鬆軟，道路與田地高度落差不算太大，加上機車騎士都有戴安全帽，才能幸運只有受傷而已。

由於「謝厝巷」一再發生擦撞意外，有民眾認為「祭一祭，比較安心」，但有人直接反駁，交通安全不是靠祭改，放慢速度比較實在，不遵守交通規則，路口速度不減慢，「再祭幾次都一樣」！

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