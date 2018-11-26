11/26 威力彩、今彩539頭獎各開出1注！雙贏彩頭獎摃龜

2018-11-26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月26日）開獎的第107000095期威力彩，頭獎開出1注，可得獎金3億997萬8217元，由台南市永康區自強路354號1樓的昌運彩券行開出；第107000283期今彩539，頭獎也開出1注，可得獎金800萬元，由高雄市新興區林森一路261號的富客來彩券行開出；第107000187期雙贏彩頭獎摃龜。

第107000095期威力彩中獎號碼為「01、16、25、30、31、32，第二區：07」頭獎共1注中獎，可得3億997萬8217元；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共171注中獎，每注可得4000元；陸獎共1244注中獎，每注可得800元；柒獎共2330注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2942注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7078注中獎，每注可得100元；普獎共3萬62注中獎，每注可得100元。

第107000095期38樂合彩中獎號碼為「01、16、25、30、31、32」，五合摃龜；四合5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共64注中獎，每注可得5750元；二合共1578注中獎，每注可得750元。

第107000187期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、07、10、17、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共386注中獎，每注可得500元；肆獎共4431注獲得，每注可得100元。

第107000283期今彩539中獎號碼為「04、13、17、19、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共6027注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1303注中獎，每注可得50元。

第107000283期39樂合彩中獎號碼為「04、13、17、19、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4983注中獎，每注可得1125元。

第107000283期3星彩中獎號碼為「248」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000283期4星彩中獎號碼為「9923」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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