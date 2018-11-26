網友「一推捐30元做公益」 柯P當選後捐3萬被讚「真男人」

2018-11-26 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰剛落幕，各地發「祭品文」集氣的民眾紛紛開始收尾，繼先前網友「阿狼」在PTT發「祭品文」幫柯文哲集氣後，最後分期付款捐出40萬元後；網友「誠誠」也在11月24日晚間近10點，開票正膠著時以「每一推捐30塊做公益」幫柯文哲集氣，結果短短5分鐘就集滿逾1000讚，而「誠誠」也在今天示出捐款證明，已捐給「台灣兒童暨家庭扶助基金會」3萬元，而守約的發文也被狂推「真男人」。

這名網友「誠誠」在PTT發文稱，雖然自己不是台北市民，不過他在台北市工作；而他稱，在台北的5年，柯P施政確實有感，因此發「祭品文」集氣，雖然款項不多，但是一推就捐30元做公益，希望柯文哲勝選。

結果祭品文發不到5分鐘，就吸引了948個讚，讓「誠誠」趕緊再表示「目前預算只能到1000推」，換算也捐達3萬元；而柯文哲與丁守中鏖戰到深夜，最後由柯文哲驚險勝出，也讓「誠誠」在今天（26日）再發文貼出「捐款證明」，顯示他捐給「台灣兒童暨家庭扶助基金會」3萬元。

「誠誠」也表示，雖然平時固定每週捐300元做公益，不過他是第一次捐這麼多，希望大家的未來越來越好，有能力去幫助需要的人；而網友也紛紛留言稱他是「真男人」，表示「說到做到給推」、「了不起負責」、「心存善念，量力而為」、「說到做到男子漢」。

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