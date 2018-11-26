有影片！成人片盜版商復仇？日本片商主管遭蒙面惡煞伏擊

2018-11-26 21:10

首次上稿 20:48

更新時間 21:10

［記者陳恩惠／台北報導］日本三大成人片商之一的台灣分公司日籍副社長與部長，上週五上午時間行經公司樓下時，遭3名穿著雨衣、蒙面預先埋伏的黑衣人，分持鋁棒一路追打攻擊，造成副社長手腳紅腫，並在律師陪同下向台北市警大同分局建成派出所報案；警方調閱案發現，歹徒事先埋伏在大樓附近，由傷勢看來歹徒「教訓」意味濃厚，懷疑可能是得罪特定對象，目前已鎖定歹徒身分，正積極追緝中。

據了解，本月23日上午9時50分許，日即片商副社長與部長，一同走在太原路上，在進入公司大樓底下時，3名事先埋伏的黑衣男子，突然從路旁竄出，分持鋁棒對2人拳打腳踢，日籍部長逃得快未遇襲，副社長則遭亂棒毆打，痛得大叫，3名黑衣人得手後逃逸，行兇過程不到20秒。

受傷的日籍副社長報案表示，本月23日他和同籍的部長步行上班途中，在抵達公司樓下的街口，突然遭3名蒙面歹徒持鋁棒襲擊，部長嚇得先行拔腿狂奔，卻讓他遭惡煞團團包圍，過程中，曾試圖伸手抵擋，仍遭凶狠圍毆，最後是躲入大樓警衛室才逃離，他懷疑是公司嚴格查緝盜版成人片，可能因此得罪盜版商。

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