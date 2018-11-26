竹縣村長當選人指控謝票遭對手襲擊 對方反駁喊告

2018-11-26 20:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉坡頭村長當選人朱錦常25日晚向警方報案，指控他帶著兒女謝票時，遭史姓對手及其友人毆打，兒子還被打到腦震盪。警方今天表示，將傳喚相關人員到案說明，釐清案情；史姓候選人初步向警方說明，是對方先動手，也不排除提告。

朱錦常表示，昨天他帶著兒女騎機車在村內謝票，傍晚時分一行人抵達史姓對手的競選總部附近，對方看到他時走近，突然用雙手按住他的肩膀，推他並嗆聲「你很行嘛！」他見對手來意不善，轉身騎上機車準備離開，不料對方卻用腳踹他的機車，抓他衣領將他拉下。

吳錦常說，兒子見狀，上前欲制止，沒想到對方約3名友人自總部衝出，圍毆他兒子，還將他兒子打到地上拖行。團隊當場報警並就醫，兒子身上多處瘀傷，醫師診斷有腦震盪，他自己也是多處酸痛。他無法接受這樣的選舉暴力，決定提告。

警方表示，遭指控的史姓男子初步說，是朱的兒子先動手抓他朋友的衣領，友人才回手，不排除也對朱提告。朱男兒子頸部、手部等處擦傷、挫傷，有頭暈輕微腦震盪症狀。對於雙方說法，警方已掌握相關人員，將陸續傳喚到案說明，釐清案情，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

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