天雨路滑貨車自撞台21線邊坡 駕駛彈出車外命危

南投縣埔里鎮台21線52.4公里桃米路段大貨車自撞邊坡事故，車頭嚴重毀損，幾與車分分離，駕駛更被拋出車外，重傷命危。（記者佟振國攝）

2018-11-26 19:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮台21線桃米路段，下午生大貨車失控自撞邊坡意外，車頭嚴重毀損，19歲高姓駕駛被拋飛至車外，當場無生命跡象，經路過護理師及消防人員合力施以CPR，到院持續急救暫恢復呼吸心跳，但頸椎重創，仍與死神拔河，肇事原因由警方進一步調查釐清。

警方調查，高姓男子駕駛大貨車由台中新社載運香菇太空包至魚池鄉，空車返回台中，下午近3時行經台21線52.4公里處，在過了大雁隧道的下坡彎道，疑似天雨路滑，大貨車先擦撞路旁水泥邊坡，再撞到水溝上方的路燈基座，車身倒轉90度打橫在路中央，車頭則已經撞得稀爛，幾與車身分離，19歲高姓駕駛則拋飛出車外，倒臥路中，副駕駛座19歲陳姓男子則是受困車內，路過民眾趕緊協助脫困並報警。

當時剛好要到醫院的埔基護理師葉怡伶發現，趕緊下車協助，發現高姓駕駛已經沒有生命跡象，與警消人員合力進行CPR，並送埔基急救，到院後經搶救已恢復呼吸心跳，但他頸椎受創，仍未脫離險境，同車陳姓男子則是頭、臉部多處撕裂傷，幸無生命危險。

飽受驚嚇的陳男向警方表示，當時人在閉目休息，只聽到一陣急促煞車聲，接著車身傾斜與劇烈撞擊。

警方指出，該路段屬於下坡彎道，過去即經常發生車輛過彎失控自撞邊坡或與對向車輛碰撞事故，民眾務必減速慢行。

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