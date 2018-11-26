耍陰招背叛亦師亦母保險員 法官判8月徒刑

2018-11-26 21:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕多麼痛心的背叛！

單親媽黃姓保險業務員知道余女自小無父，將她帶進門跑保險，對余女有如親生女兒般栽培，沒想到余女卻寫黑函給高層，污衊黃女「當小三、任意陪睡」，甚至冒用黃女名義申請臉書帳號，嗆客戶妻子「你有子宮肌瘤！你就是不給他，他才來找我的，男人也是有需要的！」新竹地院法官得知余女用陰狠招數背叛亦師亦母的師傅，依誹謗與偽造文書罪重判8月徒刑。

判決書指出，34歲的余女與黃女為某人壽公司同事，余女因不滿黃女跟王姓客戶過從甚密，2015年間接續寄送「依然我行我素，持續當小三」、「為了業績勾引有婦之夫，且搶奪同仁業績」、「丟臉的業務員為了業績，四處危害別人家庭」、「不擇手段、任意陪睡」、「私生活亂七八糟」、「或許黃女士是個久旱甘霖的人，也寂寞很久」等文字信件給黃女的經理與部長等高層。

余女另行起意，2016年3月冒用黃女名義向臉書申請帳號，傳送「你的子宮有肌瘤，不知道是不是我出手才出現的？」「你就是不給他，他才來網路找我的，男人也是有需要的！」訊息給王姓客戶的妻子，讓王妻誤以為是黃女本人公然嗆她。

法官審理時，聽到一段讓法官揪心的話，也就是被害人黃女的證詞。

黃女說，余女是她帶進門跑保險的，自己機車還給她騎，黃女出門常搭她的車，自己無論到哪拉業績，一定都帶著黃女，因為余女國中起就沒有爸爸，而她自己也是單親媽，就格外照顧余女，把她當女兒看待，很多自己的私事與客戶的事情，余女都知道。

法官審酌，黃女向來對余女工作與生活多加照顧，余女卻捏造事實，多次寄送誹謗文件給黃女主管，嚴重毀損黃女名譽，事後又否認犯行，未和解以尋求被害人原諒，不見悔意，因此依散布文字誹謗罪與行使偽造準私文書罪判刑8月。

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