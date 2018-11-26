受理9合1選舉相關案件 嘉義地檢署案件量居冠

2018-11-26 19:58

〔記者錢利忠／台北報導〕9合1選舉於前天落幕，最高檢察署統計，截至今早10點為止，全國檢察機關偵辦選舉相關案件，共受理5442件、被告12337人；其中，賄選案占4158件、9864人被調查、暴力案件417件、被告601人、選舉賭盤案件48件、幽靈人口374件；全國共282人被聲押，法院裁押187人，目前仍羈押中的被告則有161人。

各地檢署受理選舉相關案件數量，排名前3名的地檢署分別為嘉義、彰化及台南等地檢署；嘉義地檢署共受理617案、被告多達2246人；彰化地檢署受理409案、被告1055人；台南地檢署受理398案、被告802人。

關於賄選案件的起訴件數，則以彰化、台中及花蓮地檢署排前3名，彰化地檢署共起訴20件、47人；台中地檢署起訴12件、26人；花蓮地檢署起訴11件、15人。

受理選舉暴力案件數的部分，以彰化、雲林及高雄等地檢署排前3名；彰化地檢署受理77件、98人；雲林地檢署受理53件、93人；高雄地檢署受理51件、64人。

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