一條小塑膠 成為北市刑大終結新槍走火的秘密武器

北市刑大採購「槍膛安全索」，成為終結新警槍走火的秘密武器。（記者王冠仁翻攝）

2018-11-26 17:57

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署去年耗費4億元採購德製Walther PPQ M2手槍，取代已使用20多年的美製Smith & Wesson 90手槍，不過新槍配置後，員警因不習慣「無保險」設計，屢屢傳出走火事件，令警政高層頭痛不已。台北市刑事警察大隊大隊長葉超鴻指示刑大教官楊達人想辦法解決，楊想起10多年前友人送給他的「槍膛安全索」，竟意外解決難題，葉超鴻已指示大隊添購，成為警界創舉。

據警政署統計，新採購的德製Walther PPQ M2手槍正式配發後，全國陸續傳出21起槍枝走火事件，尤其大多都是基層同仁在清槍時走火。基層坦言，新槍雖然射擊準度高，但因是塑鋼材質重量較輕，且無保險設計，不少人短期內適應不過來，才會接連發生走火事件。

北市刑大大隊長葉超鴻近來注意到此現象，指示刑大教官楊達人設法解決。楊達人絞盡腦汁，甚至一度拆解Smith & Wesson 90手槍，想藉由槍枝零件來尋求解決之道，正當苦惱之際，不經意發現抽屜深處有一個塵封多年的長條狀塑膠製物品，他這才想起友人10年多前送給他的「槍膛安全索」。

楊達人解釋，10多年前美國逐漸流行無保險手槍，也引起許多走火事件，一家美國軍事用品廠商於是研發出「槍膛安全索」；使用者清槍時將安全索塞入槍膛，若膛內有子彈安全索就無法塞入槍膛，使用者就會察覺，進一步完成安全清槍，避免走火。

楊還說，他一名友人10年多前到美國參觀輕兵器展示會，當時生產槍膛安全索的廠商為了推廣，在場內分送給民眾，友人拿到後不清楚用途，於是轉送給他。好笑的是，當時他也不知其用途，於是就將它丟在抽屜，想不到10年後竟意外解決了令警政高層頭痛的槍枝走火問題。

楊事後向葉超鴻回報，葉超鴻指示採購300條分發給刑大各外勤單位使用，不過由於國內沒人代理此商品，楊四處探查，最後總算找到廠商願意幫忙採購進口；市刑大以每條250元價格買進300條，並且在上週開始發放使用，值得國內其他警政單位借鏡。

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