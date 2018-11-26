驚險畫面曝光！員警開22槍飛車追6公里逮毒犯

警方朝車身及輪胎連開22槍，嫌犯駕駛的車輛車身左側彈痕累累。（記者姚岳宏翻攝）

2018-11-26 17:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕50歲潘姓男子上午開車行經台北市南深路，遇警方盤查不停，還企圖衝撞員警，警方情急下對車連開22槍，潘男手臂、臀部中3槍仍負傷駕車逃離現場，並沿路丟棄安非他命毒品，警方連追6公里，一路追到新北市石碇區文山一路，潘男因失血過多體力不支，將車停在路邊，警方才上前逮人，經送醫急救暫無生命危險。

南港警方表示，舊莊派出所員警上午巡經南深路91巷，發現有輛白色轎車停在路旁，由於該路段偏僻，警方起疑查詢車籍資料，發現車主竟是通緝犯，立刻通報警網現場埋伏，等潘男出現牽車立刻上前盤查。

當時潘已發動引擎，見警出現，竟倒車衝撞正靠近的警用機車，幸警員機警跳開未受傷，兩名警員朝左車身及輪胎連開22槍，坐在駕駛座的潘男雙臂及臀部雖中彈，仍負傷逃離現場，警方呼叫支援，並開兩車及1輛機車在後追趕。

警方追逐6公里，在新北市石碇區文山一路的建德加油站旁，逮獲因負傷失血體力不支，停在路邊休息的潘男，當時他意識模糊，通報救護車送往萬芳醫院急救。

追逐過程中，潘男沿途朝車外丟棄4包安非他命（約115公克），被剛好經過的民眾撿拾送往派出所，警方查出潘男有毒品前科，研判因持毒心虛才會逃跑，至於遭通緝的車主是他友人，目前警方派員在醫院戒護，等他傷勢穩定再詢問，詢後將依毒品、妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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