地方大選落幕 警政署長慰問基層「您們最棒！」

2018-11-26 16:56

〔記者余衡／新北報導〕九合一大選暨公投落幕，警政署署長陳家欽由全國警察之友總會秘書長簡枝財陪同，今天下午特別前往新北市板橋、海山兩處警分局慰問同仁，並代表理事長郭台強贈送飲料點心及知名速食業者的餐點卡，陳家欽致詞時感性向基層人員致謝「辛苦了，您們是最棒的！」

陳家欽說，此次「地方公職人員暨公民投票選舉」，警察同仁除了維護候選人安全及投票秩序，還需兼顧社會治安穩定，許多內外勤同仁因此犧牲休假，對於同仁任勞任怨付出深表肯定，更要說聲「您們辛苦了，您們是最棒的！」

簡枝財表示，個人從警職退休能充分感受警察堅守崗位的奉獻及警眷默默支持的體恤，因此警友總會贈送餐點卡給每一位同仁，讓同仁可隨時持卡兌換餐點補充體力，並呼籲社會各界多多給予警察鼓勵，因為他們是穩定社會的最大力量。

警方指出，此次選舉競爭格外激烈，截至目前總計查獲涉嫌賄選共481件、涉嫌選舉暴力共526件，均以交由法院進行後續偵辦，淨化治安環境使選舉過程盡量和平理性，也讓社會迅速回歸正常運作，實為我國民主法治成熟及公民素質提升的展現。

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