選舉期間警察累癱 警政署長今慰問基層

警政署長陳家欽慰問基層警力在選舉期間辛苦付出。（記者王冠仁翻攝）

2018-11-26 16:30

〔記者王冠仁／台北報導〕九合一大選雖然已經落幕，但由於此次選舉投票「龜速」，連帶導致警方維安時間拉長，許多在選舉當天上班的警察都精疲力盡、體力透支。對此，警政署長陳家欽今天下午特地到中正二分局等單位慰問，同時發送國內知名速食業者的「餐點卡」，肯定基層警力在選舉期間的辛苦付出。

陳家欽說，此次選舉前，全國警察就已經針對選舉造勢活動、候選人人身及投開票所的警衛安全工作展開部署，尤其投票當日內外勤同仁都停休，甚至有部分文職人員、司機、工友也犧牲假期協助，基層警力任勞任怨執行勤務，心中深表不捨與肯定。

「全國警察之友總會」站在支持全國警察的立場，捐出700萬元購買速食業者的「餐點卡」，贈送每位執勤同仁，讓同仁可隨時拿餐點卡兌換餐點，補充體力，以慰勉此次執行選舉勤務的基層。

警政署說，此次選舉全國近6萬8千名員警停休，投入選舉維安工作，防範各種可能的危害發生。此次選舉至目前為止，共查獲各類賄選（包含選舉賭盤）481件共3081人、選舉暴力526件共698人。

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