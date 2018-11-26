民間司改會請求評鑑駁回更生清算女法官 法評會：不付評鑑

2018-11-26 17:11

〔記者楊國文／台北報導〕針對民間司改會去年指稱台中地院陳姓女法官審理8案消費者債務清理條例事件時，有違法駁回更生人聲請等違失行為，具狀請求法官評鑑委員會進行案評鑑，法官評鑑委員會受理後，經函請民間司改會補正個案評鑑的具體事實、債務人的真實姓名、消債事件案號等資料，但均未獲補正，今決議「不付評鑑」。

針對民間司改會請求評鑑此名女法官一事，司法院曾強硬回應，憲法第80條規定，法官須依據法律獨立審判，不受任何干涉，法官法也規定，法官個案評鑑事項，不得就法官的法律見解進行評鑑，此事件為審判獨立事項，也非法官個案評鑑範圍，司法院、外界均不得干涉。

民間司改會請求評鑑此女法官指出，女法官於2015年9月至2017年3月間，承辦消費者債務清理條例事件時，分別有脅迫債務人撤回聲請、違法駁回更生人聲請及濫權裁定清算免責等違失行為，導致台中地區債務人不敢到法院聲請更生清算，弱勢債務人因此面臨銀行催債及經濟狀況惡化，卻無法透過消費者債務清理條例解決問題。

民間司改會認為此女法官已怠於執行職務及言行不檢，向法評會請求個案評鑑。

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