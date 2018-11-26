李慶華涉貪仍不出庭 法官：將依法發佈通緝

2018-11-26 15:39

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，李雖否認不法，但因證人指證等證據，檢方9月依貪污治罪條例等罪將他起訴。新北地院本月初首度開庭，李無故不到，法官請警方拘提，並定於今日再開庭，李仍未出現，法官諭知，將查李慶華有無在監、出入境記錄，若均無，待拘票回來後，將依法發佈通緝。

檢方調查，2007年1月至2016年1月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費約2萬至8萬元不等，虛偽申報合計532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方今年9月依貪污治罪條例、偽造文書罪嫌起訴李慶華及殷女。

今年11月5日，法院首度開庭時，經合法傳喚，李慶華仍無故未到、沒請假，法官定於26日再開庭，並囑託李住居所轄區的汐止警分局進行拘提，並通知具保人督促李到案。

法院今日再開庭，李仍未到，法官諭知，李慶華經傳喚、拘提，都沒有出庭，將確認他有沒有在監或出入境記錄，若都沒有，待拘票回來後，將依法發佈通緝。

此外，李的國會辦公室殷姓前主任涉嫌偽造文書部分，法院於今年11月12日開庭，殷女認罪，並表示她只是職員，受李慶華之命辦事，不知李慶華財務流向，也未獲得任何不法所得，希望法院從輕量刑，給予緩刑；她涉案部分定於12月17日宣判。

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