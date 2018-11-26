媒介13歲幼齒給應召站 養殖業者老楊判刑2年

2018-11-26 15:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方2015年8月在三民區一家商務旅館發現2女少女裝扮超齡，攔檢盤查赫見2人年僅13歲，循線查知受雇外號「古意」的林姓男子應召站旗下賣淫，林男去年被判刑13年，供出2少女是楊姓男子所介紹，楊男雖未因此獲利，高雄地院近日仍依幫助圖利犯媒介少年性交罪，判刑2年，併科罰金3萬元。可上訴。

高市三民警一分局2015年8月16日巡邏經過九如二路某商務旅館，發現有2名少女打扮超齡，見警神色慌張，經盤查2女皆為13歲，且為通報協尋的逃逸少女及協尋人口，立刻帶回警局，循線查出花名「天天」、「慈慈」的2少女案發當天已在該旅館應召接客各2次，2人並隸屬外號「古意」的林姓應召站旗下，每次接客代價2500元到3千元不等，林男抽取1千元，其餘歸少女所有。

警方因此將林男逮捕送辦，經檢方起訴，高雄地院去年將林男依人口販運罪之兒少性交易防制條例判刑13年。

林男供出2名少女為外號「老楊」的養殖業者所介紹，經檢方起訴，高雄地院近日再將楊姓男子依幫助犯圖利媒介使少年為有對價之性交罪，判刑2年，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。可上訴。

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