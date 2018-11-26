少年控男網友性侵 簡訊卻稱是「做愛」

2018-11-26 14:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市15歲少年在國二升國三的暑假，於臉書結識24歲黃姓男網友，兩人曾在黃男位於中壢區住處見面，少年卻控訴遭黃男性侵，但少年事後仍與黃男一起看電影，甚至主動打電話並傳訊「我去找你好不好」、「都不裡窩（理我）」等訊息，也未曾向家人、朋友求助，檢方認為，難以證明黃男有以脅迫的方式逼少年性交，但事發時少年才14歲左右，桃園地檢署檢察官改以與14歲以上未滿16歲男女為性交罪嫌起訴黃男。

少年指控，黃男當時把他強壓到床上，他有說「我不要」並抗拒，但黃男仍強行脫去他的衣褲性侵，結束後兩人清洗後他原本想先回家，但黃男要他先陪同到電影院看完電影，才載他到客運搭車返家，他一回家後就馬上將黃男刪除好友，連對話都一併刪掉。

檢方調查，少年聲稱遭到性侵，但事發後卻仍與黃男一起看電影，返家後也都未向家人、朋友求助，也不曾提及遭到性侵的事情，另，案發當晚他還主動打給黃男並傳訊「我爸說我明天可以不要去上課，那我去找你好不好」，之後幾天也陸續傳訊黃男「在嗎」、「在幹嘛」、「都不裡窩（理我）」、「你在（再）不理我我就跟我家人說你跟我做愛的是（事）喔」等訊息，字裡行間絲毫沒有任何斥責黃男的字句，也未提及被他性侵的事，反倒追問是否能再去找黃男，與一般遭性侵被害人的反應不符，且少年使用「做愛」兩字，明顯不符合性侵的描述。

另，少年直到事發7個月才到醫院驗傷，經診斷頭部、肩頸、胸腹、背臀、四肢、陰部、肛門等身體部位都無明顯外傷，全案僅有少年單一指控，難以認定黃男有性侵的行為，不過，事發時少年才14歲左右，黃男與少年發生性行為仍違法，偵結將他依與14歲以上未滿16歲男女為性交罪嫌起訴。

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