強押水產商暴力催討賭債 「開封府」角頭多人判刑

2018-11-26 14:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名洪姓水產商去年因欠人賭債，遭仁武開設「開封府神壇」的邱男等多人從夜店押走，痛毆逼債，取得150萬元後，又要求洪男哥哥再籌160萬元，洪男胞兄暗中報警逮人，並起獲貝瑞塔等3把制式手槍、58發子彈，高雄地院一審依妨害自由罪將邱男判刑1年5月，傷害判刑6月，得易科罰金。坦承持有槍彈的林姓同夥則重判7年5月。

另參與押人的江姓同案被告等6人則分處1年2月到5月不等。至於外號「強哥」的陳男則獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，洪姓水產商去年6月間因欠人數百萬元賭債，於一家夜店飲宴時遭仁武開設「開封府神壇」邱姓角頭率外號「玉米」的江姓手下等人押走，先後帶往鹽埕區某民宅和仁武鐵皮屋毆打逼債，洪男被迫向黃姓乾姊求助，借得150萬元贖人，但邱嫌等人食髓知味，要求再拿出160萬元才肯放人。洪男為此求助胞兄籌錢，但洪男胞兄佯稱願付款，趁機向鼓山警分局報案，先逮捕押著被害人出面取款的林姓、吳姓、黃姓等3嫌，救出被害人。

警方根據被害人供述，陸續逮捕邱姓主嫌與外號「強哥」的陳男等共9人到案，並起獲貝瑞塔、克拉克與中國黑星等制式手槍共3把、子彈58顆。邱否認槍彈是其所有，先前落網的林嫌則坦稱槍彈都是他的，陳男則否認涉案。

高雄地院審理時，邱、江2人坦承因催討賭債毆打洪姓被害人，陳男則否認參與押人，另6名落網犯嫌則只承認參與押人。合議庭因此判陳男無罪，林姓嫌犯持有槍彈判7年5月，邱男妨害自由部分判刑1年5月，傷害則判刑6月，其餘江嫌等人分處1年2月到5月不等有期徒刑。可上訴。

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