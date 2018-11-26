女友臉書上遭諷關係亂 現任男友「火攻」燒毀前任機車

涉案的林男與友人被警方帶回偵辦。（記者曾健銘翻攝）

2018-11-26 13:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區19歲林姓男子，因不滿女友遭其卓姓前男友在臉書上譏諷「關係亂」，他為了幫女友出氣，昨晚邀約卓男見面談判，卻遭對方「放鳥」，未料，正當林男怒氣沖沖離開時，意外發現卓男與友人在路邊聊天，他一氣之下將手上的信號彈扔向對方，讓卓男的機車當場起火燒毀，警方漏夜追查，今日凌晨將涉案的林男與其林姓友人逮捕到案。

警方調查，被害的18歲卓男日前個人臉書上發文，質疑簡姓前女友與他交往期間「關係亂」，簡女發現貼文後向現任男友林男抱怨，林男為幫女友出氣，昨晚11時許邀約對方在新莊區越堤道談判，未料卻遭對方「放鴿子」，林男負氣離去。

警方表示，林男離開後一路開車在泰山區閒晃，結果竟在明志路、辭修路口發現卓男身影，林男接近後一陣髒話辱罵，隨即將手中的信號彈點燃丟向對方後逃離現場，信號彈引發的熊熊火勢當場燒毀卓男機車，所幸未造成人員傷亡。

林口分局事後循線追查，今日凌晨陸續逮捕林男與其19歲林姓友人；偵訊時林男承認犯行，供稱想替女友出氣，警方訊後依恐嚇公眾、公共危險、毀損罪嫌將2人移送法辦。

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