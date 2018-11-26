監視器全都錄 變態男這樣偷內衣褲

2018-11-26 13:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕畫面中形跡可疑的男子拿出預先準備的鐵絲衣架，再將衣架凹成方便勾取的長條狀，左顧右盼後，伸手從鐵圍欄縫隙中把屋主晾衣服的架子搆向自己，並拿走衣架上的內衣褲，行竊過程不到1分鐘，讓內衣褲失竊的民眾直呼太變態了！

屏東縣鹽埔鄉有民眾發現，晾在住家外的內衣褲常常不見，因此自己扮「柯南」裝設監視器，這個月19日又發現晾在衣架上的4套內衣褲再度消失，調閱監視器一看，果真發現1名形跡可疑的男子偷走內衣褲。

被偷走內褲的譚姓民眾說，看到畫面真的覺得很誇張，「真的太可怕了，已經不知道被偷走多少套，裝了監視器才發現是被偷了！」

里港分局新圍派出所警員陳則瑜獲報後，立即循線追查，並順利逮回33歲的陳姓竊賊，製作筆錄時，警員發現陳嫌身上散發出毒品臭味，近一步追查陳嫌坦承吸食安發他命，並偷竊女性內衣褲，「因為好玩才偷！」

里港分局今天宣佈破案，警方也表示，陳嫌坦承犯案訊後依毒品危害防制條例及竊盜罪移送法辦。

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