辜仲諒想出國參加世界棒壘會議 法院不准定讞

棒球協會理事長辜仲諒。（資料照）

2018-11-26 13:13

〔記者張文川／台北報導〕全國棒球協會理事長、中信慈善基金會董事長辜仲諒，因案被高等法院限制出境，他日前聲請暫時解除限制出境，理由是要赴法國出席世界棒壘協會開會，力促棒球重返奧運，還動之以情述說自己熱愛棒球，早年曾一度動念想打職棒；但高院認定也可視訊開會或指派代理人前往，辜仲諒不是非去不可，駁回聲請；辜提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

辜仲諒聲請主張，國際奧會2005年以發展棒球國家太少為由，在奧運正式競賽項目將棒球除名，直到2020年東京奧運才又將棒球列為競賽項目，但這只是一次性的賽事，為了使棒球重返奧運成為固定正式競賽項目，仍須與國際組織合縱連橫，以求棒球能持續在2024巴黎奧運、2028年洛杉磯奧運列為競賽項目，世界棒壘協會定本11月12日至23日召開會議，他身為棒協理事長，應親自出席這場國際會議，若由別人代表出席，將無法達成相同效果，希望11月11日至25日暫時解除他的出境禁令。

辜仲諒並自述自己與棒球的不解之緣，強調推動台灣棒球運動站上國際舞台是他的畢生志願，萌芽於高中時加入棒球校隊，砥礪苦練為主戰投手，甚至一度動念以進入職棒聯盟為目標，後來雖因故作罷，但熱愛棒球的因子已深植在他的血液中，暗自決定未來要以推動台灣棒球運動為職志。

但高院認為，紅火案為重大經濟犯罪，辜仲諒更一審被判刑3年半，目前在最高法院審理中，隨時可能定讞，審判程序尚未結束，有限制出境的必要，法國的棒壘會議仍可由該協會其他具專業與協調能力的理事出席，且現今通訊傳播發達，可以用電話、傳真、信函、電子郵件、視訊方式進行，辜並非絕對不可代替，若未遵期返台，除了沒收保證金，將沒有其他督促他回國的手段，因此駁回他的聲請。

辜仲諒提抗告，最高法院今認同高院意見，駁回抗告定讞。辜仲諒另有掏空中信資產等案在台北地院審理中，他日前也以相同理由向北院聲請暫解限制出境，也被駁回，高院亦駁回抗告確定。

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