陷入持毒、入獄、失業惡性循環 刺青師一週內二度被逮

2018-11-26 13:00

〔記者許國楨／台中報導〕毒品真的害人不淺！台中市吳姓男子原擔任刺青師收入頗豐，卻為了提高專注力及增加圖騰創作靈感，在友人慫恿下嘗試安毒，卻讓自己沈淪毒海深陷被查獲持毒、入獄、失業的惡性循環，甫出獄不到2個月的吳男日前想找便宜旅館解癮時引起警方注意，一週內二度被查獲持有安毒送辦。

台中市第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉上週巡邏時，發現36歲吳男在路旁探頭探腦形跡詭異，因附近工地最近曾發生竊案，員警懷疑他準備從事非法勾當，觀察近5分鐘後上前盤查。

吳男見警方表明身分隨即愣住，神情緊張，幾經掙扎後終於交出褲袋內一小包安毒，原來吳男可疑行徑不是為了行竊，而是在物色便宜旅館想施用毒品；目前失業的吳男向警方表示，每次癮頭一來就會趁載小孩上學後，沿路尋找便宜旅館「休息」吸食安非他命，藉此逃避查緝，未料當天旅館都還沒找到就被查獲。

吳男向員警坦承，先前從事刺青師扶養就讀國中的兒子，原本收入頗為豐厚，卻因工作關係為了提高專注力及提神，近3年前在友人慫恿下開始接觸安非他命，從此便陷入被查獲持毒、入獄、失業的惡性循環，不但沒了工作又染上毒癮。

員警發現，甫出獄不到2個月的吳男，一個禮拜前也遭他轄員警查獲吸食安非他命，忍不住苦勸他要多幫小孩著想，別再做最壞的身教了，訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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