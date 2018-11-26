涉炒股案纏訟20年 傅崐萁庭訊哽咽 不回應太太選上縣長問題

前花蓮縣長傅崐萁與妻子花蓮縣長當選人徐榛蔚。（資料照）

2018-11-26 12:49

〔記者楊國文／台北報導〕有「花蓮王」稱號的前花蓮縣長傅崐萁，因合機炒股案被判8月定讞，九月底已入獄，高等法院更三審審理傅涉凱聚炒股等案，今提訊傅進行辯論庭，傅自認他在花蓮縣長任內有良好政績，並指他是無罪，但此案纏訟20年，外界還誤指他貪污，一度哽咽，希望司法給他公平審判的機會，庭訊進行中。

傅崐萁今被戴上手銬提訊出庭，仍以大批此案資料巧妙遮掩住手銬，媒體詢問傅：「太太徐榛蔚選上花蓮縣長，開心嗎？」傅未回答即上入法庭。

傅結辯時，準備大批簡報、光碟資料答辯，傅稱，生長在簡單的公務員家庭，靠打工賺學費，大學時到證券公司打工學到一些投資知識，當時股市行情好，他選中投資凱聚、華隆等股票都是經過研究，不是靠炒作、操縱股價等非法手段，傅反問：「他當時30歲出頭，有辦法操縱上市公司股票嗎」？

傅也指出，「無罪推定」是基本的人權價值，檢方若要指控他犯罪，應負舉證責任才對，他認為，司法有很大問題是，時常「以輿論帶風向、小案變大案、大案變巨案」，他期盼高院更三審「還我清白」、「給我公平審判機會」。

現年56歲的傅崐萁是被控於1998年間，與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司股票，傅雖否認犯行，一審被判6年徒刑，更二審以審理超過8年規定，依速審法酌減改判3年徒刑。

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