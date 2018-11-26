南檢再破4里長候選人涉現金買票 兩樁腳收押

2018-11-26 12:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官黃齡慧、洪欣昇、陳竹君、王聖豪、吳梓榕、蔡明達，於九合一大選的投票日當天與之前幾日鍥而不捨追查賄選，在大內、下營、龍崎、白河等地區分別查獲4件里長候選人與樁腳現金買票案，收押兩名樁腳。

檢察官黃齡慧偵辦大內區某里長候選人現金行賄選民案，11月22日傳喚、拘提7人，扣押8000元現金，並對候選人的樁腳聲請羈押禁見獲准、里長候選人交保10萬元，另3人分別交保5000元或5萬元不等，其餘均請回。

專案小組查出此里長候選人的樁腳或楊姓友人以每票2000元向選民買票，交付選民2000元到6000元不等賄款，及另向部分選民行賄，但遭拒絕，認里長候選人、樁腳及楊姓友人犯罪嫌疑重大，樁腳經檢察官聲押獲准。

檢察官洪欣昇、王宇承偵辦下營區柳姓人士以現金為某里長候選人賄選案，於11月23日搜索4處、傳喚7人、扣押3萬4000元，並對柳嫌聲請羈押禁見獲准，選民1人交保3萬元，其餘均請回。檢方訊後發現柳嫌以每票1000元代價行賄選民，於11月底已交付1000元到6000元不等賄款給選民，並扣押部分選民繳回的賄款1萬2000元，連同前述扣押款項，共扣押3萬4000元，認柳某犯嫌重大、有串證之虞，向法院聲押獲准。

檢察官陳竹君、王聖豪、吳梓榕偵辦龍崎區某里長候選人賄選案，查出里長候選人與樁腳以1票3千元向選民買票，11月23日傳喚7人，並對里長候選人聲請羈押禁見，但經法院裁定交保30萬元，檢察官將提起抗告；另2人以10萬元交保，其餘均請回。

檢察官蔡明達偵辦白河區某里長候選人配偶賄選案，24日傳喚4人到案、扣押6萬8000元，1人交保，其餘請回。專案小組訊後查出里長候選人配偶透過樁腳以每票2000元行賄選民，並提供賄款要求選民為里長候選人買票，共扣押6萬8000元，認樁腳犯嫌重大、但無羈押必要，以2萬元交保。

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