水上國中前校長陳瑩輝貪5萬元 判刑5年半定讞

2018-11-26 12:08

〔記者張文川／台北報導〕嘉義縣水上國中前校長陳瑩輝，5年前任內辦理學校風雨操場鐵皮屋拆除業務時，侵占回收款5萬元，一、二審皆依貪污治罪條例侵占公有財物罪，將他判刑5年6月、褫奪公權4年；最高法院今駁回陳上訴，全案定讞。

判決指出，66歲陳瑩輝於2013年2月辦理水上國中風雨操場鐵皮屋拆除工程後，變賣回收鐵材所得18萬元，扣除僱工工資後，餘款13萬5000元，但陳要求回收商只報價8萬5000元，自己私吞5萬元回收款，並將不實估價單轉交給總務處收執，呈報嘉義縣政府。

同年10月，檢方會同廉政署南區幹員，搜索學校和陳瑩輝的住處，陳於2天後從銀行帳戶提領10萬元，將其中5萬元繳回水上國中帳戶，但仍改變不了犯罪的認定。

陳否認指控，認為錢一旦存入校庫，要再領出來的申請程序繁雜，才保留5萬元未繳庫，做為該部分工程費用，搜索後2天他已將5萬元繳回校庫。

但法院調查後認定，沒有證據顯示這5萬元是留供施作其他工程之用，一、二審皆判他有罪，二審批他損及國家公有財物，犯後狡辯，沒有悔意，考量犯罪所得僅5萬元且已繳庫，因此判刑5年半。

陳上訴三審，最高法院今認為二審判決沒有違誤，駁回上訴確定。據了解，此案起訴後，嘉義縣政府記陳瑩輝一小過，陳已退休。

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