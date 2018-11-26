北市碧山里長連任成功 辦公室就被砸警逮1嫌

2018-11-26 12:05

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區碧山里女里長呂之杞位在內湖路三段60巷弄內的里辦公室，昨天深夜突然有分乘2部機車的3名男子前往，其中1人下車後，持棍棒朝里辦公室門口猛砸，造成窗戶、鐵捲門毀損，台北市內湖警分局內湖派出所受理後，今天上午近11時，已將涉案的41歲林姓男子查緝到案，至於毀損的原因仍在調查中。

內湖分局表示，位於內湖所轄內的碧山里辦公室，昨天晚間10時30分，遭歹徒持棍棒毀損，經調閱監視器發現，當時有3名男子分別騎乘2部機車，到案發地點後，其中1名嫌犯持棍棒朝里辦公室門口猛砸，導致窗戶玻璃被砸破，鐵捲門也被砸凹，根據監視器畫面，已掌握3名犯嫌身分，並在今天上午10時40分將持棍棒行兇的林姓男子查緝到案，目前正在釐清犯案原因。

警方呼籲，民眾應理性看待選舉結果，保持民主風度，勿因一時衝動而觸法，警方對於暴力破壞、毀損等行為，將依法究辦。

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