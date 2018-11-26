尿布小童逛大街進警局 員警連番上陣「飛高高」…

員警再使出「飛高高」遊戲，讓男童開心的完全忘了媽媽不在身旁。（記者許國楨翻攝）

2018-11-26 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名約2歲還包著尿褲的男童，上週五在路上趴趴走被民眾發現報警，警方附近詢問未果先帶回警所輪番使出絕技和男童搏感情，以餅乾與卡通擄獲男童目光再使出「飛高高」遊戲讓男童完全忘了身處陌生地方，所幸媽媽一發現小孩不見也立即報案趕到警所帶回，結束了這場短暫的驚魂記。

台中市第二分局文正派出所當天接獲民眾報案，指北區民權路與英才路口有一名男童包著尿布獨自在路上亂跑，警員葉有偉、陳柏丞趕抵現場，因男童年紀甚小無法用警用電腦查詢身分，葉員為了和男童搏感情先裝成娃娃音逗弄讓他不會害怕，陳員則四處詢問鄰里長及附近居民是否見過男童均未果只好先帶返所照料。

員警深怕孩童怕生哭鬧，立即化身親切的大哥哥輪番使出絕技，先用餅乾及播放可愛巧虎島卡通擄獲男童目光，再使出小孩最愛的「飛高高」遊戲，讓男童笑的咯咯叫，開心的完全忘了媽媽不在身旁，所幸此時警方就接獲男童的李姓母親報案，她得知兒子安全的待在警所立即飛奔而至，一看見兒子就眼睛泛淚驚喜喊著「到底跑去那裡?不是說不要亂跑出去...等語」。

住在該路口附近巷弄的李女說，稍早到房間拿個東西，一走出來就發現兒子竟然不見，著實嚇出一身冷汗，打從心底感謝警方對兒子的照顧與寵愛，讓他平安無事，否則後果不堪設想 !也大力讚賞年輕員警的熱心與耐心，真的是貨真價實的人民保母。

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