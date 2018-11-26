誆稱總統隨扈入獄 出獄還吃免錢飯！

2018-11-26 11:43

［記者楊政郡／台中報導］55歲吳男不論出監還是入監都吃免錢飯！已有多次白吃白喝、搭霸王車、白住的前科，多次出入監獄，在苗栗、南投、台中市等地橫行，今年10月間一個人到九龍理容KTV，叫了2位陪酒小姐、10罐啤酒及一桌餐點，消費5千元，沒錢付帳，打電話要找朋友來付帳，打了2小時沒人來，KTV經理報案處理，他誆稱自己是某總統候選人的安全人員，月薪20萬，財產好幾億，是忘了帶錢，台中地檢署依詐欺罪起訴。

起訴書指出，吳嫌有詐欺及妨害公務前科，今年7月才假釋出獄，10月14日明知身上沒錢，還是一個人大大方方走進北屯區九龍理容KTV，還叫了2名陪侍小姐，10罐啤酒及一桌餐點，1個多小時後結帳，總計消費5000元，吳說他錢帶不夠，拿起手機就開始打給朋友，說要找朋友來付帳。

經理在他旁邊看他打了2多小時，連絡親友但就是沒人要來為他付帳，經理才報警處理。

吳男到警察局坦承去消費，但矢口否認犯罪，辯稱他開包廂等朋友來幫他付帳，但親友都在外地，要到晚間8時才會來，他約了土地代書，還有一個朋友以前欠他10萬元，一直都沒有還，警察來為了他安全把他帶走，他是某總統候選人的安全人員，月領20萬，財產好幾億，他是錢帶不夠。

檢察官發現他已有多次白吃白喝前科，沒錢也搭長途計程車，沒錢也入住高級飯店，屢次出現這種詐欺行為，被判刑多次，依詐欺得利罪起訴。

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