誤判生理代謝率 他酒駕被逮嘆：太鐵齒

2018-11-26 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子日前與友人聚餐飲，期間喝了一瓶保力達後開車返家途中被警方攔查時，除要求飲水並緩衝15分鐘後再酒測，同時向員警聲稱知道如何判斷生理代謝何時能退酒，只不過當晚算錯時間，最後酒測仍超標被送辦，讓他頻搖頭驚嘆自責：我太鐵齒了。

台中市第五分局上週執行取締酒駕勤務，見一輛自小客疑在看到路檢點時突然將車子停放路旁，51歲的張姓駕駛則下車在原地徘徊，警方直覺有異上前盤查，果然聞到他身上散發出酒味要求酒測，張男聲稱只喝了一瓶保力達，開車返家途中原要規避警方攔檢才趕緊停在路邊等候，原以為再2公里就可以安全到家了，不過還是被警方發現。

張男此時還大言不慚說，「我若喝烈酒，就會坐計程車了」、「我算過，我的生理代謝率只要1小時以上就會退酒，之前喝2杯保力達酒測值都在0.15毫克以下」，但他可能是誤判了代謝率，酒測值達0.29毫克，明顯超過法定標準值被帶回偵辦，讓張男在警訊中不斷哀嘆，「我太鐵齒了」，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，常有民眾誤認保力達B酒精成分較低，以為是提神物品，飲後駕車更能提高注意力，其實是錯誤的想法，勢必造成安全上隱憂，且人體對酒精都有「代謝率」的概念，但體質、酒精濃度、年齡等因素都會影響酒精代謝率的數值，呼籲民眾勿酒後駕車以免害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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