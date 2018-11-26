心疼！身障父親幫2歲女兒洗澡 洗到燙傷

2歲女娃被父親洗澡洗到背部燙傷。（取自爆料公社）

2018-11-26 10:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕心痛！2歲女娃讓父親洗澡洗到燙傷，彰化縣政府社會處啟動緊急保護，將女娃先交給親友照顧。

臉書社團《爆料公社》有民眾傳照片，照片是小女娃全身包緊緊，令人心疼，看起來疑似被燙傷；彰化縣府社工與警方調查後發現，本月13日這名小女娃當時是由疑似身心障礙的36歲父親幫忙洗澡，但把女兒直接放在蓮蓬頭下方，可是因為熱水實在太燙，女娃受不了的放聲大哭。

由於2歲女娃洗澡洗到大哭，女娃母親聽到連忙跑到浴室，看到熱水竟然不斷淋在弱小身軀上，立即把女娃抱起送往醫院，院方檢查後發現小女娃從背部到右上臂，都有1、2度燙傷，女娃母親後來決定向警方聲請保護令與提起傷害告訴，正由警方在偵辦中。

社會處也啟動緊急保護，把女兒交給親友，以確保安全；至於父親為何幫女兒洗澡洗到燙傷，警方強調，因為父親不是非現行犯，所以還沒有完成父親筆錄，將會盡快通知到案，了解其原因，以釐清與還原當時情況。

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