害未成年女友懷孕還打她 法官判渣男1年4月

2018-11-26 10:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子2015年5月起和剛滿14歲的小女友佩佩（化名）同居，直至同年10月，兩人共發生6次性關係。佩佩懷孕後想與張男分手，卻被騙到KTV內毆打，還被強押到公園，打到全身瘀傷，直到巡邏警察發現才獲救。基隆地方法院審理後，認定張男與未成年的佩佩發生性關係，判處有期徒刑1年；另傷害及妨害自由罪部分，判處4個月。

檢警調查，佩佩與張男交往之後，就與他同居在中山區某大型社區內，兩人在家中與旅館共發生過6次性關係；同年10月19日佩佩懷孕之後，想跟張男分手，獨自離開其租屋處，但張男卻不願讓女友離去，21日佯稱自己出嚴重車禍，要求她到某KTV內探視。佩佩一時心軟前往現場，反被張男狠咬還毆打她，現場的兩名友人立刻出手制止，員警獲報趕抵現場，張男才停止暴行，佩佩未向警方求救，員警誤以為沒事隨後離去。

張男擔心警察會再回來追查，便帶佩佩到住處附近的公園繼續攻擊她，直到巡邏警察發現時，佩佩已經全身是傷，不只後腦腫脹，還有前額、鼻梁、上唇、左、右臉頰等多處瘀傷、咬痕。同行的林姓友人立刻通報119請救護車將人送往醫院搶救，所幸無生命危險。

此外，懷孕2個半月的佩佩引產後，經DNA比對，證實孩子的父親就是郭男，證實兩人發生過性關係。

法院審理後認為，郭男與未成年少女發生性交共六次，分別判處有期徒刑3個月，應合併執行1年；另傷害罪部分判處3個月，妨害自由罪部分判處2個月，應合併執行4個月，得易科罰金12萬元。

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