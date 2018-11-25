她遭惡狼尾隨強吻 機警按求救鈴脫身

妙齡女子遭鄧姓色狼尾隨進入廁間，趁機強吻得逞，所幸女子機警，按下求救鈴引來保全。（記者陳恩惠攝）

2018-11-25 23:09

［記者陳恩惠／台北報導］家住台中的妙齡女郎周末獨自到台北遊玩，週日凌晨在台北轉運站要搭客運返家，上車前先去廁所，卻遭26歲鄧姓無業男子尾隨進女廁，反鎖女廁門後摀住嘴、壓在廁所隔間牆上強吻，女子急中生智，按壓牆上的緊急求救鈴引來保全獲救，士林地檢署日前偵結，將鄧嫌依強制猥褻罪起訴。

警訊時鄧嫌裝瘋賣傻，對於犯案過程和動機，不是皆答非所問，就是隨便亂講，問他為何要尾隨被害女子進入女廁，他竟然回答「親她，是為了要吸取她的靈魂！」怪異的言論讓聞者側目，但警方清查，鄧嫌一身髒亂，居無定所，像似「類遊民」卻未有任何精神疾病的相關診斷證明。

證人翁姓保全說，案發當時他正在樓層間巡邏，接到無線電通報，指稱「轉運站內1樓女廁緊急求救鈴大響」，他猜想應該是有人按壓求救鈴，於是快步跑向女廁，發現只有一間上鎖，他喊了聲「發生什麼事，快開門！」門突然被打開，驚見裡面有1男1女，被捂住嘴的女子用眼神求救，他趕緊將兩人分開並報警。

起訴書指出，鄧士勳今年10月21日凌晨3時，先躲進台北轉運站一樓的女廁所內，見妙齡女進入他對面的廁間，趁門未上鎖時，強行進入將門反鎖，隨即摀住女子的嘴，再以雙手托住女子雙頰強行親吻長達10秒，女子急中生智，摸到後方牆上的緊急求救鈴，引來翁姓保全員到場後，趁機開門，鄧嫌才鬆手遭警方逮捕。

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