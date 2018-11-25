禽流感出現在雲林！防檢局已撲殺3584隻禽類

2018-11-25 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕動植物防疫檢疫局今（25）日說明，雲林有1鵝場及1鴨場被確診出有禽流感，已完成消毒及清潔工作，並表示若有禽類死亡的情形，應主動通報，否則除罰鍰外，遭撲殺家禽將不予補償。

動植物防疫檢疫局發布新聞稿，表示家畜衛生所試驗所通知雲林縣元長鄉1鵝場（民眾檢舉）、臺西鄉1鴨場（主動監測）皆確診為H5N2亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序分別執行鵝場鵝隻1,378隻及鴨場鴨隻2,206隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例92例。

防檢局說明，21日接獲民眾通報，於元長大排發現丟棄死鵝案件，防疫所已完成該區域消毒工作，並追查出該批死鵝來自鄰近1養鵝場，該養鵝業者任意丟棄死禽且場中亦檢出高病原性禽流感病毒，除會依環保法規裁處外，未依規定通報家禽異常死亡，將另依「動物傳染病防治條例」第43條規定，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，且場內被撲殺家禽不予補償。

防檢局呼籲，為維護轄內整體養禽產業安全，飼養家禽如有異常死亡情形，應主動通報所在地動物防疫機關即時處置，切勿任意棄置死禽以免疫情擴散，請業者勿以身試法。

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