檢方聲押市議員當選人吳銘賜未過 法院裁定30萬元交保

2018-11-25 18:51

〔記者黃建華／高雄報導〕台聯高雄市議員候選人吳銘賜涉嫌賄選傳拘不到，選前一天遭高雄地檢署發布通緝，昨晚以2萬1872票順利連任高雄第十選區（前鎮、小港）市議員後，主動向雄檢報到，遭檢方以有逃亡、串證之虞為由聲請羈押，成為選舉史上首名當選當天就遭聲押的民代。但高雄地院並未准押，今晚裁定吳銘賜30萬元交保候傳。

關於吳銘賜的當選資格，雄檢指出，將視檢察官調查結果，如果有賄選的證據，不排除提出當選無效之訴。

檢警調查，吳銘賜原為民進黨籍議員，因黨內初選未過，改披台聯黨戰袍參選，卻遭檢舉以「關懷弱勢」名義，由他與陳姓助理共同前往選民家致贈白米及1千至2千元不等的紅包，尋求選民支持，涉嫌觸犯選舉罷免法的投票行賄罪嫌。

檢警一周前陸續傳喚選民到案，有人坦承收受吳銘賜競選團隊致贈的白米或1千至2千元不等紅包，但吳銘賜卻經檢方傳喚、拘提不到，高雄地檢署認定他有逃亡或藏匿意圖，選前發布通緝。

吳銘賜卻在23日於獅甲「廣濟宮」廟埕前舉辦「受枉屈説明會」，透過視訊直播高聲喊冤，宣稱自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

昨（24）日晚間開票結果出爐，遭通緝的吳銘賜以第2高票當選，競選團隊不但放煙火慶祝，吳銘賜也高調透過LINE通知媒體將主動到案，不料一向檢方報到就遭聲押，但法院並未准押，於今天晚間裁定吳銘賜以30萬元交保。

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