百貨美食街大盜又偷包 用餐民眾要小心

2018-11-25 18:20

［記者陳恩惠／台北報導］享用美食時，請隨時注意包包，以免被人摸走！

台北京站百貨的地下街，有賊專偷民眾包包，這名陳姓竊賊，看準百貨美食街人潮眾多，趁民眾離開座位取餐時，悄悄靠近或拿外套蓋住皮包行竊，至今年8月底為止，犯案至少5次，由於陳嫌盜用被害女子手機，遭警方循線逮獲，士林地檢署日前偵結，將陳嫌依竊盜罪起訴。

起訴書指出，有毒品、竊盜多次前科的新北市46歲陳正修，專門在各大百貨公司地下樓的美食街，趁民眾取餐、用餐或聊天太專心，將擺放在座位椅上的包包整個偷走，除了拿取現金外，連手機、信用卡、悠遊卡、個人證件、行動電源也不放過，今年元月間，偷得高姓母女的背包後，發現高母使用新的htc手機，2月間換掉自己用，卻也因此遭警方循線查獲。

陳嫌開庭時辯稱，他每次偷東西只有拿走現金，然後將偷來的背包丟在男廁內，也未拿取高母所用的手機，不清楚他的行動電話sim卡，為什麼會插在高母的手機上？

起訴書指出，陳嫌雖然辯稱只拿現金，未取他物，但是台北市警方卻在他的住處，先後查扣多名女子遭竊的手機、證件、金融卡、信用卡、悠遊卡等物，上開辯稱顯屬無稽，不足採信。

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