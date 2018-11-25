疑手煞車未拉好 砂石車變「無人幽靈車」釀禍

南投市1輛砂石車疑未拉好手煞車，導致車子無預警滑動撞到路旁白色自小客車情形。（記者謝介裕翻攝）

2018-11-25 17:30

〔記者謝介裕／南投報導〕又見幽靈車意外﹗

南投市1名駕駛砂石車的何姓男子，在下車買完早餐後，發現車子在無人駕駛的狀態下，突然無預警向前滑動，路人見狀也驚嚇地閃避，最後撞到停靠在路旁的1部自小客車後，砂石車才失去動力停下來，還好並未造成人員傷亡意外發生，可說是不幸中之大幸。

南投警方表示，該起無人駕駛的「幽靈車」交通事故，發生在24日上午7時30分許，當時何姓司機將砂石車停靠在南投市育樂路的路旁後，便急忙下車買早餐，結果一回頭，發現車子朝貓羅溪綠美橋畔的芳美路方向滑動，何姓司機見狀趕忙提著早餐在後頭一邊追趕車子，一邊拉高音量提醒往來路人注意，其中，有一名路人僅一步之遙就可能被撞成肉泥，還好夠機警連退幾步才幸運逃過一劫。

之後，砂石車又往前滑動約五十公尺，撞到路旁一部白色自小客車後才停止，且造成該小客車的車體嚴重凹陷、扭曲變形，幸好當時無人在車上，不然，後果不堪設想﹗

警方據報後，火速趕往處理，何姓男子聲稱，可能是自己未將手煞車拉好，才釀成該事故發生，同時也允諾負起賠償小客車責任，才結束這場驚魂記。

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