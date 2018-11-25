高市托嬰中心後院大火 竟是外甥酒後縱火

警方5小時後逮捕27歲縱火陳姓嫌犯。（記者蔡清華翻攝）

2018-11-25 17:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一間托嬰中心後院，今天清晨突然起火，火勢往兩側延燒，一度衝燒至四層樓高，還在睡夢中的住戶，光著身子裹毛巾逃命。

今天清晨5時53分楠梓區裕昌街一家幼稚園托嬰中心後方的巷子，堆放的雜物、機車突然起火，現場係5樓RC建築物，消防人員趕到6時08即時將火勢撲滅，於四樓救出一名18歲青年，未受傷。

火警發生時，育嬰中心樓上的住戶驚慌逃生，多人來不及穿衣服就往外衝，育嬰中心當時並沒有營業，裡頭未收留嬰兒，造成機車全毀4部、半毀2部及房屋裝潢及屋後物品損毀，無人員傷亡，現場初步財損約50至60萬元。

警方案發5小時後，逮捕27歲縱火陳姓嫌犯，他與被害人為外甥關係，因財務糾紛引發怨恨，夥同年籍姓名均不詳之男子飲酒後，不滿情緒爆發，共謀放火洩憤。

由陳嫌騎機車並刻意遮蔽車牌搭載至現場，陳徒步自裕昌街318巷翻越托嬰中心矮牆進入後院，持隨身攜帶之打火機點燃托嬰中心後院堆積之泡棉等雜物引火逃逸，訊後嫌犯被依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

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