奇案！菲傭控雇主逼姦 拍正面半裸照反遭法官打臉！

2018-11-25 16:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出一件雇主性侵菲傭的奇案，菲傭小梅（化名）指控雇主企圖強脫衣物性侵，並以動手前迎面走去的正面內褲上身赤裸照做為證據，雇主大聲喊冤，然而法官審理時看完照片後，認為這麼近距離的拍照，無法想像劉男明知入鏡還敢動手，完全不符常理，判雇主無罪。

菲傭小梅指控去年7月3日上午8點多，劉男要她到住處房間打掃浴室，竟自身後環抱，強摸胸部、下體，她反抗掙扎，逃離現場。

去年7月29日下午3點多劉男赤裸上身從房間走出，見她在客廳，竟徒手拉扯她衣服下緣掀至胸口處，欲觸摸胸部，以此脅迫方式妨害她自由離去權利，後經她不斷哀求後，劉男始罷手。

劉男堅詞否認有何強制猥褻罪及強制罪嫌，辯稱沒有摸小梅胸部和下體，也沒有要去脫她衣服。

開庭時檢察官問小梅在去年7月29日下午3點這一次劉男企圖性侵之前，有無對她做出疑似性侵的舉動，小梅答稱沒有，事後才改口去年7月3日上午有遭他強制猥褻。

法官認為，倘若小梅去年7月3日確有遭劉男強制猥褻，豈會於面對交互詰問經檢察官提問之際，否認去年7月29日之前有遭劉男強制猥褻？這點實在令人生疑。

法官調查，在去年7月29日小梅指控劉男脫她衣服前，用手機拍攝劉男穿著四角褲的照片，法官細觀劉男身著四角褲裸露上身照片，劉男是正面被拍，面部五官均清晰可辨，顯見係近距離遭小梅持手機拍攝，則於此近距離拍攝情境下，殊難想像劉男能無視小梅已持手機蒐證，仍恣意強脫衣物，甚且任由她拍照蒐證，小梅控詞實與常情有悖。最後法官諭知劉男無罪。

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