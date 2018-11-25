另類老顧客 她偷賣場..偷到店員都認識

監視器拍下張女行竊。（記者徐聖倫翻攝）

2018-11-25 15:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕頭痛！又是妳！36歲張姓女子屢屢至新北市永和住家附近某百貨賣場偷東西，被警察逮了起碼5次，日前張女又跑到該商場亂逛，這次她總共A了6600元的美妝用品要揚長而去，當場被店員發現並攔下，店員見她是熟面孔，氣得大罵「又是妳！到底要來幾次？」後交由警方處理。

警方調查，張女在22日下午獨自1人跑到永和區中山路一段百貨商場，她在店內起碼耗了半小時，不斷在美妝區、食品區間繞圈，店員早已注意她，最後她提著飽滿的包包就想走出店門，後被店員攔下。

其中較資深店員前來查看，發現這就是老是來這間店偷東西的慣犯，氣得大罵「又是妳！可不可以換個地方，妳到底要來幾次才開心？」警方據報趕抵，在張女包包內搜出粉底液、隱形眼鏡、化妝棉、BB霜等多樣商品，總價共6600元。

據悉，張女有竊盜、毒品等多項前科，她向警方供稱，她有強迫症，直說「我不知道為什麼要偷東西，就是想偷，我不是故意的。」警方對此一說存疑。訊後，警方依竊盜罪嫌將張女移送法辦。

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