北市長選舉爭議 「選舉無效」與「當選無效」之差別

2018-11-25 16:28

〔記者王定傳／新北報導〕無黨籍台北市長候選人柯文哲，以3千多票險勝國民黨候選人丁守中，丁守中不滿結果表示將提出選舉無效之訴；法界人士指出，依公職人員選舉罷免法 ，「選舉無效」是以選舉委員會為對象，若法院認為選委會辦理選舉過程，有違法情形，足以影響選舉結果，可判選舉無效，屆時中選會須再辦一次選舉。

依選罷法規定，落選者認為選舉機關辦理選舉違法，影響選舉結果，當可提出「選舉無效」，律師林俊峰指出，依最高法院判決見解，其構成要件必須是選舉機關辦理選舉時，違反「選舉法令」，且足以影響各候選人得票數，導致選舉結果發生異動，即當選變落選、落選變當選。

而「當選無效」是以當選人為被告，原告可以是同區候選人、檢察官或選委會，理由包括當選票數不實，足以影響選舉結果，或對候選人、投票者或選務人員，以強暴、脅迫、其他非法方法妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務等情形；其實最常見的「當選無效」都是賄選，如候選人利用幹部賄選或搓湯圓方式參選等。

若法院判定當選無效（常見如有賄選情形），當選者會被剝奪資格，由落選頭遞補，兩者一審皆由管轄地的地方法院民事庭審理，且一、二審法院均有結案時間，各自須於6個月內結案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/