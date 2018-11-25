涉賄選的2名當選人 東檢將提當選無效之訴

2018-11-25 15:41

［記者陳賢義／台東報導］台東5合1選舉落幕，檢警調查辦賄選案未停歇，截至今日已強制處分13起現金賄選案件；台東地檢署主任檢察官連思藩表示，這次選舉涉行賄的當選人有2名，將在中央選舉委員會正式公告當選名單後，主動提起當選無效之訴。

5合1選舉賄聲賄影，東檢接獲行賄情資如雪花片片，經過濾分列50餘起選他案著手偵辦，由檢察官指揮，警調單位總動員，投開票前接連收網，甚至為了避免打草驚蛇，搭乘巡防海艇跨海突襲，防範涉案人湮滅證據及串供；聲押、交保、請回，至今日為止計強制處分13起現金賄選案，或由候選人親自交付行賄，或由樁腳代為現金買票。

檢警調單位在選前一再呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，對於賄選、暴力等不法犯罪，從嚴速辦，但仍有人以身試法。連思藩表示，這次選舉涉行賄的當選人有2名，將在中選會正式告當選名單後，主動提起當選無效之訴。

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