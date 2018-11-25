慣竊暗夜搜括贓車財物 躲暗巷太緊張人影晃動活逮

2018-11-25 15:06

〔記者許國楨／台中報導〕彭姓慣竊上週偷車後將贓車開到他處搜括車內信用卡等財物時，見巡邏警車趕緊閃到暗巷躲查緝，警方發現車鎖有破壞痕跡起疑搜尋，揪出因為太緊張身體不自主晃動的彭嫌盤查，他辯稱與人打架看到警示燈才閃躲，直到最後車主確認車子遭竊，他見事跡敗露才坦認。

台中市第一分局公益派出所警員鄭仁銘、蔣昱，當天深夜巡經西區中美街時，發現路旁一輛自小客大燈未關上前關心，卻發現車門未上鎖且鎖頭有破壞痕跡，直覺有異又在附近發現鈑手、手套等疑似行竊工具。

眼尖鄭員通報線上同仁支援時，瞥見不遠處一名身著白衣男子遁入巷內，隨即與迅速到場同仁吳俊皓、蕭子敬地毯式搜索，果然發現躲在暗巷因為太緊張身體不自主晃動的男子揪出盤查，警方查出男子是有多項竊盜刑案紀錄的38歲彭姓慣竊，他起初辯稱因與人打架看到警示燈才躲入巷內，但員警詢問打架的其他人時，彭男卻脫口而出只有他一人。

彭男雖當場打臉自己卻始終否認涉及不法，員警輾轉聯繫上住在北區的車主，車主深夜被吵醒後大聲表示車子停在路邊好好的，彭男在一旁聽了還笑說員警錯怪他，鄭員只好耐心解釋車子現在停在西區請其下樓查看確認，直到車主驚訝車子不見時，彭男見事跡敗露才趕緊改口坦承行竊。

彭男供稱，稍早在北區破壞車鎖行竊自小客得逞後，立即將贓車開到該處搜括車內財物，因為看到巡邏警車心虛才躲入暗巷，警方同時起出彭嫌剛在車內搜括得手的信用卡4張，懷疑他以此手法犯案不止一起，訊後先將全案依竊盜罪嫌送辦，再繼續擴大清查是否另涉其他竊案。

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