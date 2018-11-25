嘉市頂樓鐵皮屋加蓋火警 延燒5戶

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市民生南路576巷一排3樓頂樓加蓋鐵皮屋住宅，今天中午1點2分發生火警，消防人員獲報出動各式消防車輛前往灌救，現場濃煙沖天，所幸火勢在半小時後就撲滅，火勢延燒5戶皆侷限於3樓頂樓部分，無人員傷亡，起火原因及損失正由鑑識人員調查中。
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