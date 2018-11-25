投票日值班選舉勤務 書記官助滅火卻意外喪命

2018-11-25 14:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署黃姓書記官，昨上午值班選舉勤務時，因地檢署內發生火警，黃男熱心持滅火器前往幫忙，未料沒注意自己身體狀況倒地，送醫後確診為主動脈剝離，急救後仍宣告不治，檢方低調證實，強調黃男平常工作熱心，發生意外感到遺憾，會協助家屬辦理後事。

宜蘭地檢署配合選舉勤務，24日投票日全天有檢察官、書記官輪值，黃男當天正好為值班人員。約24日中午12時許，地檢署地下室鐵捲門因出現故障，署方請技工前往修繕，未料馬達突然竄煙，值班人員前往協助。

熱心的黃男見狀，提著滅火器幫忙，但準備返回辦公室時，身體突然不適倒地，署內同仁發現後，趕緊協請救護車送醫，但急救後仍宣告不治。

據了解，黃姓書記官送醫時，還存有意識，送醫確診為主動脈剝離，但急救後病情急轉而下，最後仍回天乏術，消息傳回地檢署，引起不少同事不捨。

熟識黃男的同事坦言，黃男平常在署內就是名熱心助人的好同事，當天早上碰到黃男時，還跟值班同仁有說有笑，臉色看不出異狀，正巧地下室鐵捲門竄煙，熱心的他才提著滅火器幫忙，沒想到卻因此天人永別。

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