男找援交狂買遊戲點數 70萬積蓄全被騙光

2018-11-25 14:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園33歲林姓男子日前跟臉書上結識的陌生女子相約援交，前後被以各種詐騙話術要求付出70萬元，卻連人都沒見到，對方還威脅如不再買20萬元遊戲點數，就要對其家人不利，林男無奈向友人借錢，經友提醒才大夢初醒，報警處理。

林男當時先依女方指示，購買1千元遊戲點數作為訂金，不料女子收到後卻要求加碼20萬元點數當作保證金「證明林男不是警察」，林男依約購買後，又有自稱黑道大哥的「菜頭」、「老高」等男子來電，威脅林男支付更多保證金當作保護費。

林男2天內在住家附近的超市跟3C賣場連買1百多筆遊戲點數，耗盡70萬元積蓄對方仍不罷休，要求林男再付20萬元點數，否則就對其家人不利，林男無奈向朋友求援，在朋友勸說下報警處理，才發覺自己遇到詐騙。

刑事局指出，假援交詐騙經常使用遊戲點數作為金流管道，如果不幸遭詐騙，應儘速報警並提出「點數凍結」申請，遊戲點數公司將協助凍結遭詐騙點數，等法院判決確定後，可向遊戲點數公司申請返還，減少被害損失。

警方也呼籲販售遊戲點數的通路業者，加強收銀員工訓練，提高警覺，遇民眾購買大額點數，尤其一面講電話或滑手機、購買後急著拍攝點數序號密碼傳給他人等，都是遭詐騙徵象，除應提醒對方，必要時可通知警方前往處理，如有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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